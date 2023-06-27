Ксения Бородина рассказала, с каким мужчиной никогда не стала бы заводить отношения

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ее сильно раздражает мужской храп.

«Ненавижу, когда мужики храпят. Если бы можно было сразу это знать, даже не знакомилась бы. И обожаю, когда не храпят. Просто сразу идеалити», — пошутила Бородина.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

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