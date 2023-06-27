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Власти Киева признали, что принимают решения по Киево-Печерской лавре без суда

В украинском минкульте заявили, что действуют в Киево-Печерской лавре без суда и закона

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РИА Новости

Власти Киева признали, что действуют в Киево-Печерской лавре без решения суда. Об этом рассказал в эфире телеканала «Рада» министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Не дожидаясь решения суда и принятия закона, который запрещает на Украине работу религиозных организаций с центрами управления в Москве, мы начали работу по тому, чтобы лавра начала возвращать себе украинскую идентичность», — заявил он.

В начале июня стало известно, что комиссия украинского Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре, 79 объектов которой возвращаются в госсобственность. Монахи Украинской православной церкви должны покинуть территорию обители в течение трех рабочих дней. Представители монастыря отказались от получения акта приема-передачи имущества. В РПЦ считают, что украинские власти могут прибегнуть к силовому захвату лавры.

Ранее хозяйственный суд Киева отклонил иск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государственному музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» о том, чтобы монахам не препятствовали в совершении богослужений.

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