Стала известна исполнительница роли тети в российском «Постучись в мою дверь»

Актриса Анна Невская сыграет заботливую тетю главной героини в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение».

«Вместе с творческой группой и режиссером ищем образ и характер. А каким он получится, судить зрителю. Ясно то, что для любимой племянницы моя героиня сделает всё возможное и невозможное, чтобы та была счастлива», — говорит актриса.

Анна Невская известна по проектам «Звоните ДиКаприо!», «Актрисы».

Ранее авторы рассказывали, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя. Кто воплотит на экране российские версии главных героев Серкана Болата и Эды, пока неизвестно.

Российскую версию сериала покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.