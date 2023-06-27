Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна исполнительница роли тети в российском «Постучись в мою дверь»

Актриса Невская сыграет заботливую тетю в российской версии «Постучись в мою дверь»

close
100%
Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение

Актриса Анна Невская сыграет заботливую тетю главной героини в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение».

«Вместе с творческой группой и режиссером ищем образ и характер. А каким он получится, судить зрителю. Ясно то, что для любимой племянницы моя героиня сделает всё возможное и невозможное, чтобы та была счастлива», — говорит актриса.

Анна Невская известна по проектам «Звоните ДиКаприо!», «Актрисы».

Ранее авторы рассказывали, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовскийдруга главного героя. Кто воплотит на экране российские версии главных героев Серкана Болата и Эды, пока неизвестно.

Российскую версию сериала покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях