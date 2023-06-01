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Агата Муцениеце вспомнила, как с друзьями остановила поезд

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как убегала от железнодорожников из-за остановки поезда

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Светлана Шевченко/ РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе с mk.ru, что однажды с друзьями остановила поезд.

Муцениеце рассказала, что это произошло в детстве, когда она гостила с сестрой у бабушки в деревне. Во время прогулки один из друзей актрисы предложил сесть на железнодорожные пути.

«Наш друг сказал: «Садимся на пути. Кто первый встанет, тот дурак». И мы сидим. Едет поезд. Все сидят. Поезд останавливается. Там где-то переводили стрелки, и мы решили, что из-за этого поезд и остановился», — рассказала актриса.

По словам Муцениеце, их пыталась поймать группа железнодорожников. Артистка и ее сестра убежали в лес, чтобы спрятаться. Однако некоторых из друзей актрисы все-таки догнали. Они во всем признались, после того как вернулись в деревню.

«Как нам потом досталось от мамы! Ей еще и штраф хотели выписать огромный за то, что поезд вовремя не прибыл на свою станцию. Чудом обошлось!» — отметила Муцениеце.

Ранее Муцениеце пожаловалась на изменения во внешности из-за возраста.

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