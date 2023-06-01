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Аглая Тарасова рассказала о проблемах с ногами на съемках

Актриса Аглая Тарасова заявила, что на съемках сериала «Вика-ураган» у нее отказали ноги

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Аглая Тарасова рассказала в беседе с изданием Hello! о тяжелых нагрузках на съемках сериала «Вика-ураган».

Тарасова призналась, что ей приходилось часто бегать на съемках. Из-за тяжелой нагрузки у звезды отказали ноги. Актриса уточнила, что у нее случился большой перегруз в организме, однако ничего критичного в этом нет. Съемочной группе пришлось несколько дней не делать пробежки.

Тарасова рассказала, что на площадке были дублеры, однако авторы проекта просили артистки делать трюки самой.

«Мы цепляли камеру на багажник машины, которая быстро ехала, и я должна была бежать за ней. Кроме того, Вика (героиня Тарасовой – прим. «Газеты.Ru») попадает в разные смешные ситуации, например, то проваливается в канализационный люк, и я в этом люке торчу три дня; то лезет на деревья… Наверное, если бы надо было прыгать с крыши или гнать на мотоцикле со страшной скоростью, то я попросила бы дублера. Но в остальном мне кажется, что правильно делать все самой, насколько это возможно», — поделилась Тарасова.

Аглая Тарасова известна по роли в фильмах «Лед» и «Лед 2». Она также снялась в таких картинах, как «Интерны», «Холоп 2», «Конец света», «И снова здравствуйте!».

Сериал «Вика-ураган» рассказывает о героине, попавшей в женскую колонию. После выхода из тюрьмы девушка пытается наладить свою прежнюю жизнь и справляться с трудностями.

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