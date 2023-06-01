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Представители Клавы Коки случайно потребовали у мэрии Екатеринбурга гонорар в 3 млн рублей

E1.RU: В мэрии Екатеринбурга рассказали о недопонимании с представителями Клавы Коки из-за гонорара певицы

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Личный архив Клавы Коки

Представители администрации Екатеринбурга чуть не поругались с командой Клавы Коки из-за юбилея города. Об этом сообщает e1.ru.

Отмечается, что мэрия Екатеринбурга обратилась к представителям Коки, чтобы сделать певицу одним из лиц 300-летия города. Менеджер звезды решил, что это очередной коммерческий проект, поэтому потребовал у администрации города гонорар в 3 млн рублей. Позже пресс-служба лейбла Black Star связалась с мэрией Екатеринбурга, чтобы уладить конфликт.

Представители Black Star бесплатно выслали снимки Коки для билбордов в честь юбилея города. Администрация Екатеринбурга подтвердила, что произошло недопонимание. В итоге Клава Кока будет лицом кампании к 300-летию города.

Также в список лиц вошли певец Niletto, драматург Николай Коляда, хоккеист Павел Дацюк, группа «Чайф», космонавт Сергей Прокопьев, комики Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, режиссер Алексей Федорченко, волейбольный тренер Николай Карполь.

Ранее генеральный директор музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов признался, что Клава Кока страдала от звездной болезни в период резкого творческого подъема.

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