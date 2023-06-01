Райан Гослинг согласился на роль Кена в фильме «Барби» из-за сочувствия к кукле

Актер Райан Гослинг в интервью GQ признался, что вдохновился на роль Кена в фильме «Барби» после того, как увидел куклу лежащей на улице рядом с раздавленным лимоном.

«Однажды я увидел его лежащим лицом в грязи на улице, рядом с раздавленным лимоном. И это было как… Историю этого парня нужно рассказать, понимаете?» — посмеялся Гослинг.

Помимо этого, отметил артист, ему давно хотелось поработать над проектом, центром которого являются преимущественно женщины. Он также отреагировал на набирающий популярность хэштег #NotMyKen — пользователи сети считают, что Гослинг слишком стар для роли Кена. Актер в свою очередь считает, что люди поступают лицемерно, когда критикуют его в образе мужчины-куклы.

»#NotMyKen — это такое забавное возмущение. Вы когда-нибудь вообще думали о Кене до этого? Вам никогда не было дела до Кена. Ваше лицемерие разоблачено. Вот почему его история должна быть рассказана. Теперь я забочусь об этом чуваке. Я как бы его представитель», — пошутил Гослинг.

Ранее Марго Робби и Райан Гослинг вышли на красную дорожку в образе Барби и Кена.