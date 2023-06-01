Экс-солистка SEREBRO Серябкина высказалась о дискриминации в шоу-бизнесе

Певица Ольга Серябкина призналась в интервью с изданием Peopletalk, что не ощущала на себе дискриминацию в шоу-бизнесе.

Серябкина отметила, что на данный момент в топ-чартах лидирующие позиции занимают мужчины. Однако певица считает, что это связано, скорее, с модой на звучание, чем с дискриминацией женщин.

«У музыки тоже есть свои тренды и тенденции, и в некотором смысле сейчас время мужчин-артистов», — поделилась артистка.

Серябкина получила известность после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Серябкина также развивает свою актерскую карьеру. В 2015-м она дебютировала в фильме «Самый лучший день».

Ранее стало известно, что Серябкина приняла участие в шоу «Выжить в Дубае».