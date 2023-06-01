Харрисон Форд рассказал о конфликте с каскадерами на съемках «Индианы Джонса»

Актер Харрисон Форд рассказал, как поссорился с каскадерами на съемках фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Его слова цитирует Esquire.

По словам Форда, он хотел показать себя в последнем проекте франшизы как старик. В одной из сцен «Колеса судьбы» актер едет верхом по улицам Нью-Йорка во время парада в честь высадки на Луну в 1969 году. Когда он заканчивал сниматься в сцене, Форд заметил каскадеров, которые хотели помочь ему слезть с лошади.

«Я смотрю вниз и вижу трех каскадеров, которые следят, чтобы я не выпал из стремени. Я сказал им оставить меня в покое, потому что я старик, слезающий с лошади, и я хочу, чтобы это выглядело именно так!» — отреагировал Форд на случившееся. Он нецензурно выразился в сторону каскадеров и отказался от их помощи.

Действие фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» разворачивается в 1969 году, в разгар «холодной войны» и космической гонки США и СССР. По сюжету пожилой археолог-авантюрист Индиана Джонс и его крестница Хелена противостоят экс-нацистам, которых американское правительство привлекает к работе в NASA.