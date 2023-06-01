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Продюсер Пашу рассказал о звездной болезни Клавы Коки

Продюсер Пашу признался, что Клава Кока не хотела записывать некоторые хиты из-за звездной болезни

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Forbes/YouTube

Продюсер музыкального лейбла Black Star Пашу в интервью Лауре Джугелии признался, что певица Клава Кока страдала от звездной болезни в период резкого творческого подъема.

По словам Пашу, исполнительница долгое время пыталась добиться успеха и популярности. Поэтому продюсер вовсе не считает удивительным тот факт, что Кока изменила свое поведение под влиянием избыточного внимания фанатов. Продюсер отметил, что в тот период звезда не хотела слушать его советы или воспринимать обратную связь о своем творчестве.

«Песня с Niletto («Краш». — «Газета.Ru) — она не хотела ее делать. Песня была в демо-версии, они ее сильно переделали, и в тот момент мне звонит музыкальный продюсер и говорит: «Она не хочет ее петь» <...> Я ее заставил», — вспомнил Пашу.

Он отметил, что артист не всегда способен принимать верные решения после 17 перелетов в месяц и многочисленных съемок, концертов и других мероприятий. Согласно Пашу, Кока не хотела записывать дуэт и с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом), продюсеру вновь пришлось «заставлять» певицу.

Ранее Пашу посоветовал SHAMAN поменять темы песен, чтобы закрепить творческий успех.

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