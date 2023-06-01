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Режиссер Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии

Режиссер Глеб Панфилов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Режиссер Глеб Панфилов остается в реанимации после госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Состояние тяжелое», — уточнили в медицинском учреждении.

До этого директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова могут перевести из института Склифосовского в реабилитационное учреждение на следующей неделе.

88-летний Панфилов был доставлен в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. По данным Варшавера, у режиссера развилась пневмония.

Глеб Панфилов — автор фильмов «В огне брода нет» (получил главный приз кинофестиваля в Локарно), «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Начало» и др., постановщик спектаклей в «Ленкоме» и Театре Наций. Супруга кинематографиста, народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

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