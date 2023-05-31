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Ксения Бородина рассказала, как относится к плохим оценкам дочерей

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не ругает дочерей за плохие оценки

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в беседе с «Пятым каналом», как реагирует на плохие оценки дочерей.

Бородина призналась, что какое-то время переживала из-за оценок детей, однако позже смогла «отпустить эту историю». Ведущая заявила, что не ругает за плохие отметки. По ее мнению, главное, чтобы у ее ребенка были хорошие знания, а не просто отличные оценки.

«Когда я вижу, что ребенок старался, но вдруг у него что-то не получилось, я всегда его похвалю и скажу: «Не переживай, милая, все будет хорошо, в следующий раз у тебя обязательно получится, потому что мама в тебя верит». И я даю этот совет всем мамам», — отметила теледива.

Бородина призвала родителей поощрять детей за хорошее, а за плохое делать замечание.

Ранее Бородина заявила, что считает неприемлемым использовать рукоприкладство в качестве мер воспитания. Она уверила, что метод насилия не работает так, как нужно детям, поэтому не стоит его использовать. Также ведущая призвала не использовать физическую грубость, запугивание и внушение страха при воспитании.

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