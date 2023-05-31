Елена Перминова объяснила, почему в ее семье принято спать с заклеенным ртом

Модель Елена Перминова в своем Telegram-канале заявила, что большая часть членов ее семьи стала спать с заклеенным ртом.

«Я, Саша, Никита и даже Егор стали спать, заклеив рот тейпами, и это реально удивительно сильно поменяло качество сна и не только», — отметила Перминова.

Модель уточнила, что она с мужем и ребенком заклеивают себе рты тейпом на ночь, чтобы во время сна дышать исключительно носом. По ее словам, когда человек спит, то непроизвольно дышит пересушенным воздухом через открытый рот, из-за этого, отметила модель, люди вдыхают много пыли и спят с запавшим языком.

«Тейпирование рта, это, во-первых потрясная профилактика храпа, во-вторых — стимуляция лимфотока и кровотока, у меня ушли отеки, в третьих — это нормализация давления в течение ночи. Качество сна у нас у всех сильно изменилось — сон стал глубже, качественнее, мы высыпаемся гораздо быстрее и в целом чувствуем себя бодрее», — резюмировала Перминова.

У Елены Перминовой четверо детей от бизнесмена Александра Лебедева: 13-летний Никита, 11-летний Егор, 8-летняя Арина и годовалый Александр.

Ранее Перминова показала подросшего сына от бизнесмена Александра Лебедева.