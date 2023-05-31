Светлана Пермякова рассказала о неловком случае из детства

Актриса Светлана Пермякова вспомнила в шоу «Вкусно с Ляйсан» о неловком случае из детства.

Пермякова призналась, что в 5 лет ей очень нравился 15-летний юноша по имени Риф. Он был татарином и занимался борьбой. В один из дней актриса подбежала к юноше, чтобы он взял ее на руки.

«Я бегу радостная. У меня какое-то еще платьишко маленькое. Я подбегаю, он меня поднимает и так опускает. Говорит: «Света, иди, надень трусики. А я бегала без трусов!» — рассказала звезда. Ведущая шоу Ляйсан Утяшева посмеялась над ситуацией вместе с актрисой.

Пермякова наиболее известна по роли медсестры Любы в комедийном сериале «Интерны». Ситком рассказывает о жизни молодых врачей, которые попадают в нелепые и веселые ситуации. В проекте также приняли участие такие артисты, как Иван Охлобыстин, Илья Глинников, Один Байрон, Светлана Камынина, Александр Ильин, Вадим Демчог, Дмитрий Шаракоис, Кристина Асмус, Яна Гурьянова, Александр Ляпин.

Ранее Пермякова сообщила, что до сих пор общается с коллегами по сериалу «Интерны».