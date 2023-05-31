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Дмитрий Дибров раскрыл свое отношение к новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» Юлианне Карауловой

Телеведущий Дибров назвал Юлианну Караулову умной девушкой и пожелал ей удачи в роли ведущей телешоу

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Пресс-служба Capella Film

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с news.ru призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать новую ведущую Юлианну Караулову.

Дибров отметил, что знает о критике в адрес певицы и о просьбах телезрителей вернуть старого ведущего. Однако артист считает, что со временем зрители привыкнут к Карауловой и начнут замечать в ней все больше новых достоинств. Телеведущий напомнил, что россияне реагировали схожим образом, когда в 2000-х годах Диброва заменили на Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Телеведущий назвал исполнительницу умной девушкой и пожелал ей удачи на новой должности.

«Тогда Максим Галкин выиграл конкурс на замещение должности ведущего и заменил меня. Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел [эту программу], будете находить новые достоинства у нового ведущего», — заявил Дибров.

Караулова вместе с Тимуром Соловьевым пять лет назад стала победительницей программы. Участники сумели выиграть главный приз — 3 млн рублей. После этого никому не удавалось показать столь высокий результат.

Ранее Юлианна Караулова призналась, что ожидала более резкой волны критики из-за замены Диброва на телешоу.

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