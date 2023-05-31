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Бородина сообщила, что не общается с Блиновской после ареста

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что не может связаться с Еленой Блиновской напрямую из-за ареста

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в беседе с mk.ru, что у нее нет прямого контакта с блогершей Еленой Блиновской из-за ее домашнего ареста.

Бородина отметила, что Блиновской нельзя общаться с другими людьми. «Самое главное сейчас, что с ней все хорошо. А для меня важно, чтобы она разобралась с этой ситуацией, и все было в порядке», — заявила ведущая.

Бородина и Блиновская — давние подруги. До ареста блогерши они хорошо общались и ходили друг к другу на праздники.

В апреле 2023 года автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и в отмывании денежных средств в особо крупном размере (более 43 млн руб.). В ходе допроса блогерша признала свою вину. Она была приговорена к домашнему аресту. Ей также запретили пользоваться интернетом.

На фоне ареста Блиновской Ксения Бородина заявила, что «никто не святой». Она считает, что раз человек ошибся, то сам все решит.

22 мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу блогера Елены Блиновской, просившей заменить ей домашний арест на запрет определенных действий.

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