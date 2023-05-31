Айза высмеяла обвинения в анорексии

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения в анорексии.

Айза пожаловалась на свое эмоционального состояние и депрессию. На это один из подписчиков ответил, что ее плохое самочувствие связано с гормональным сбоем. Комментатор заявил, что у звезды анорексия. Более того, он обвинил блогершу в том, что та «помешана на теле».

По словам Айзы, у нее совершенно здоровый организм, что подтверждают анализы. «Это раз. А два, да, я помешана на своем теле», — заявила бизнесвумен.

Ранее Айза пожаловалась, что начала подавлять чувства. По словам блогерши, она перестала ругаться матом, высказывать свои претензии и начала «хавать абсолютно все ото всех». Бизнесвумен призналась, что ей физически плохо от подавления эмоций.

«Я просто внутри себя убиваю в попытке быть для всех хорошей. И не дай Бог никого не ранить. Буду писать гневные письма, которые никому не отправлю, и кричать в подушку», — рассказала блогерша.

25 мая Айза заявила, что не возвращается в Москву из-за строительства дома на Бали.