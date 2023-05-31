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Актер Эзра Миллер сохранит роль Барри Аллена в возможном сиквеле «Флэша»

Режиссер Андреас Мускетти не планирует заменять Эзру Миллера в роли Флэша в возможном сиквеле

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DC Entertainment

Режиссер фильма «Флэш» Андреас Мускетти заявил, что вновь пригласит на главную роль Эзру Миллера, если будет работать над сиквелом проекта. Об этом сообщает The Playlist.

«Я не думаю, что кто-то может сыграть этого персонажа так же хорошо, как он. Другие образы этого персонажа великолепны, но Миллер особенно преуспел в этом. И, как вы сказали, два Барри — это как будто персонаж, который был создан для него», — заметил Мускетти.

Сестра и коллега режиссера Барбара Мускетти добавила, что артист отлично справился с ролью и подошел к работе с большим профессионализмом. По ее словам, Миллер не только вложился в роль физически и эмоционально, но также привнес некоторые креативные идеи в съемочный процесс.

По сюжету герой Эзры Миллера Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей, и ставит мир под угрозу. В картине также сыграли Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Кары Зор-Эл, Майкл Китон и Бен Аффлек в роли Бэтмена и другие.

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