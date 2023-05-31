Роскомнадзор заявил, что в «Википедии» не удалены 147 запрещенных материалов

Электронная энциклопедия «Википедия» (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) по-прежнему не удалила 147 противоправных материалов, пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

По этим почти 150 материалам Роскомнадзор направил уже более 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации. Не удаленными, уточняют в ведомстве, остаются фейки о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, дискредитирующая Вооруженные силы России информация, материалы, якобы склоняющие к суициду, экстремизму, терроризму, суицидальному поведению.

После начала специальной военной операции на Wikimedia Foundation были поданы несколько заявлений, по 10 протоколам судом назначены штрафы на общую сумму 16,9 млн руб. Еще 3 протокола о привлечении компании к административной ответственности находятся на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что владелец «Википедии» подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.