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Роскомнадзор заявил, что в «Википедии» не удалены 147 запрещенных материалов

Роскомнадзор нашел в «Википедии» почти 150 противоправных материалов об СВО и суициде

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Электронная энциклопедия «Википедия» (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) по-прежнему не удалила 147 противоправных материалов, пишет ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

По этим почти 150 материалам Роскомнадзор направил уже более 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации. Не удаленными, уточняют в ведомстве, остаются фейки о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, дискредитирующая Вооруженные силы России информация, материалы, якобы склоняющие к суициду, экстремизму, терроризму, суицидальному поведению.

После начала специальной военной операции на Wikimedia Foundation были поданы несколько заявлений, по 10 протоколам судом назначены штрафы на общую сумму 16,9 млн руб. Еще 3 протокола о привлечении компании к административной ответственности находятся на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось, что владелец «Википедии» подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

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