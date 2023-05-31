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Иосиф Пригожин посоветовал артистам налаживать контакт с властями

Продюсер Пригожин порекомендовал артистам интегрироваться в политику и уважать окружающих

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «360» посоветовал российским артистам налаживать контакт с властями, если они хотят работать в России.

По словам Пригожина, во всем мире от артистов ожидают уважения к своим странам. «Если вы меня спросите, насколько интегрирована индустрия развлечений в крупную политику в мире, то я вам скажу: да, она интегрирована и всегда была. И когда говорят, что бизнес независим от власти в США, это абсолютная неправда», — рассуждает он, добавляя, что за каждой звездой должен стоять ее спонсор.

Пригожин также попросил артистов уважать окружающих и не употреблять ненормативную лексику, а шутить к месту. «И надо понимать, где можно что-то делать, а где — нет. Настоящая толерантность это когда ты уважаешь тех, кто тебя окружает», — заключил Пригожин, отметив, что скандальный образ жизни не обязателен для популярности.

Ранее сообщалось, что рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) на встрече с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной пообещала ей изменить тексты своих песен.

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