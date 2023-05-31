Создатели «Ералаша» планируют снять еще один фильм о Грачевском

Авторы «Ералаша» планируют снять полнометражный документальный фильм о художественном руководителе киножурнала Борисе Грачевском. Об этом они сообщили в беседе с ТАСС.

Новый проект будет посвящен не только покойному Грачевскому, но и затронет историю киножурнала в целом. Выпустить фильм планируется в 2024 году — к 50-летию со дня основания «Ералаша».

В 2022 году создатели киножурнала рассказали о том, что о худруке выйдет короткометражная лента. Короткометражку «Дядя Боря Ералаш» покажут на фестивале «Грачевский», она длится 26 минут.

«Для широкого проката, мне кажется, что это не совсем формат. Мы планируем делать к 50-летию еще документальную ленту, но она будет полнометражной. Надеюсь, что у нас все получится, и тогда мы сможем говорить о широком прокате», — отметил генеральный директор «Ералаша» Аркадий Григорян.

Борис Грачевский умер в январе 2021 года. Она скончался в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. С 2002 года вплоть до смерти Грачевский занимал пост художественного руководителя и директора «Ералаша».