Певица Sia впервые рассказала о диагностированном расстройстве аутистического спектра

Австралийская певица Sia впервые рассказала о диагностированном у нее расстройстве аутистического спектра, сообщает Deadline.

По словам исполнительницы, официальный диагноз ей поставили еще два года назад, когда творчество артистки подверглось публичной критике. В 2021-м звезду обвинили в том, что ее музыкальный фильм «Мьюзик» искаженно репрезентует людей с ментальными особенностями.

Sia заявила, что тогда же у нее самой было выявлено расстройство аутистического спектра. «До 45 лет я предпочитала изображать из себя обычного человека. Только два года назад я сумела по-настоящему принять себя», — заявила исполнительница.

Певица отметила, что сейчас проходит лечение, которое дает свой положительный эффект. Артистка также заявила, что публичный рассказ о диагнозе позволил ей избавиться от внутреннего стресса.

«Сейчас я уверена, что никто и никогда не полюбит тебя до тех пор, пока ты хранишь столько секретов и живешь с постоянным чувством стыда», — подытожила она.

Недавно стало известно, что 47-летняя певица Sia тайно вышла замуж.

Ранее актриса Лянка Грыу рассказала, как адаптировала к жизни сына с диагностированным аутизмом.