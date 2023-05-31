Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певица Sia впервые рассказала о диагностированном расстройстве аутистического спектра

Певица Sia призналась в диагностированном у нее расстройстве аутистического спектра

close
100%
Global Look Press

Австралийская певица Sia впервые рассказала о диагностированном у нее расстройстве аутистического спектра, сообщает Deadline.

По словам исполнительницы, официальный диагноз ей поставили еще два года назад, когда творчество артистки подверглось публичной критике. В 2021-м звезду обвинили в том, что ее музыкальный фильм «Мьюзик» искаженно репрезентует людей с ментальными особенностями.

Sia заявила, что тогда же у нее самой было выявлено расстройство аутистического спектра. «До 45 лет я предпочитала изображать из себя обычного человека. Только два года назад я сумела по-настоящему принять себя», — заявила исполнительница.

Певица отметила, что сейчас проходит лечение, которое дает свой положительный эффект. Артистка также заявила, что публичный рассказ о диагнозе позволил ей избавиться от внутреннего стресса.

«Сейчас я уверена, что никто и никогда не полюбит тебя до тех пор, пока ты хранишь столько секретов и живешь с постоянным чувством стыда», — подытожила она.

Недавно стало известно, что 47-летняя певица Sia тайно вышла замуж.

Ранее актриса Лянка Грыу рассказала, как адаптировала к жизни сына с диагностированным аутизмом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях