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Умер актер «Мандалорца» Джон Бисли

Актер сериала «Мандалорец» Джон Бисли скончался на 80-м году жизни

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Global Look Press

Актер Джон Бисли умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ET.

Сын артиста Майк Бисли подтвердил информацию о смерти отца. «Я потерял лучшего друга. Говорят, вам никогда не следует встречаться со своими героями, потому что они оказываются не теми, кем вы их представляли. Это так неправильно. Моим героем был мой отец», — поделился он.

Джон Бисли родился в 1943 году в Омахе, штат Небраска. Интерес к актерскому мастерству он начал проявлять в 40-летнем возрасте. За время творческой карьеры артист сыграл в более чем в 60 проектах. Бисли появился в сериале «Мандалорец», а также в таких лентах, как «Ваша честь», «Заклинание», «Ординатор», «Закон Хэрри», «Тримей», «Потерянная комната», «Морская полиция: Спецотдел» и «Неприкасаемые».

Ранее сообщалось, что ушел из жизни испанский парикмахер и стилист Луис Лонгерас. Он дружил и работал с художником Сальвадором Дали. Стилист сотрудничал с ним над созданием самого большого парика в мире, который украшает комнату, посвященную актрисе Мэй Уэст, в Театре-музее Дали.

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