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Анастасия Волочкова призналась, что спит без трусов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что спит без нижнего белья

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Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что спит без нижнего белья.

Волочкова заявила, что всегда спит без трусов, потому что ей так комфортно. «А как в трусиках, когда с мужчиной?» — спросила танцовщица.

Об этом Волочкова рассказала под постом Лерой Кудрявцевой о нижнем белье. Телеведущая жаловалась, что ее ночные трусы промокли из-за сильной влажности. Звезда объяснила, что больше ей не в чем спать во время отпуска.

«Здесь льет дождь уже 3 суток и дикая влажность. Скоро спать, трусы влажные. Пошла растопила сауну и бережно положила их сохнуть… Через час зашла, повертела в руках и решила для пущей просушки на секунду положить на камни. Сауна. Камни. Горящие трусы», — написала Кудрявцева.

Блогерша Алена Водонаева высмеяла комментарий Волочковой. «Анастасия Волочкова задается важным вопросом под постом с трусами у Леры Кудрявцевой», — отметила Водонаева.

Ранее Волочкова обрадовалась номинации «Кринж года». Артистка призналась, что не знает значения этого слова. Корреспондентка объяснила, что оно означает «прикольные люди». Артистка заявила, что это про нее.

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