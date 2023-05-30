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Умер бывший директор Театра Ермоловой Марк Гурвич

Скончался бывший директор Театра Ермоловой Марк Гурвич

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Илья Питалев/ТАСС

На официальном сайте Театра имени Ермоловой появилось сообщение о смерти бывшего директора театра Марка Гурвича.

«Театр сатиры с прискорбием сообщает о кончине заместителя директора по общим вопросам, заслуженного работника культуры России Марка Абрамовича Гурвича. Театр осиротел без вас, Марк Абрамович. Опытный, талантливый и мудрый, вы всегда были внимательны к коллегам, добры к ним, всегда приходили на помощь даже в самых сложных вопросах», — гласит сообщение.

Прощание с Гурвичем состоится 1 июня в фойе театра. Он окончил ГИТИС в 1981 году, а через четыре года занял должность заместителя директора Театра Ермоловой, а после и вовсе возглавил культурное учреждение. С 2012 года Гурвич работал в Театре сатиры.

В Театре Ермоловой отметили, что бывший директор «горел своим делом» и отдавал работе много времени и сил. Артисты выразили соболезнования родным и близким умершего наставника.

Ранее театральный режиссер Олег Сташкевич умер после борьбы с раком.

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