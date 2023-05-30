Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телеведущая Маша Малиновская посоветовала интервальное голодание для похудения к лету

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что не ест после 15 часов

close
100%
Malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Маша Малиновская в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что не ест после 15 часов, чтобы похудеть к лету.

«Помогает железобетонно. Чем больше интервал, тем быстрее и лучше помогает. Я начинала с короткого интервала, то есть я переставала есть после 18:00 и начинала только после 11:00», — отметила Малиновская.

Телеведущая призналась, что поддерживать такой режим питания тяжело только первые четыре дня. Спустя несколько дней, по словам Малиновской, организм начинает привыкать к интервальному голоданию.

При этом она крайне негативно относится к соляриям. Малиновская призналась, что в свое время увлекалась искусственным загаром, однако изменила свое мнение после того, как у певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбникова обнаружили рак кожи из-за увлечения солярием.

«У них дома стоял солярий, они увлекались этой историей. И понятно, это привело к болезни. И я стала осознаннее относиться к своему здоровью», — рассказала Малиновская.

Ранее Маша Малиновская раскрыла свой вес и рассказала о похудении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях