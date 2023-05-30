Телеведущая Маша Малиновская посоветовала интервальное голодание для похудения к лету

Телеведущая Маша Малиновская в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что не ест после 15 часов, чтобы похудеть к лету.

«Помогает железобетонно. Чем больше интервал, тем быстрее и лучше помогает. Я начинала с короткого интервала, то есть я переставала есть после 18:00 и начинала только после 11:00», — отметила Малиновская.

Телеведущая призналась, что поддерживать такой режим питания тяжело только первые четыре дня. Спустя несколько дней, по словам Малиновской, организм начинает привыкать к интервальному голоданию.

При этом она крайне негативно относится к соляриям. Малиновская призналась, что в свое время увлекалась искусственным загаром, однако изменила свое мнение после того, как у певцов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбникова обнаружили рак кожи из-за увлечения солярием.

«У них дома стоял солярий, они увлекались этой историей. И понятно, это привело к болезни. И я стала осознаннее относиться к своему здоровью», — рассказала Малиновская.

Ранее Маша Малиновская раскрыла свой вес и рассказала о похудении.