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Настя Ивлеева решила продать личные вещи на фоне проигранного суда

«Звездач»: блогер Настя Ивлеева продает личные брендовые вещи на ресейл-платформе

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Настя Ивлеева решила продать личные брендовые вещи на ресейл-платформе на фоне проигранного суда на 15 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Суммарно Ивлеева планирует продать вещей на 659 тыс. рублей. В частности, среди них есть кожаная куртка за 190,5 тыс. рублей, а также кроссовки и винтажный корсет за 43 и 30 тыс. рублей соответственно.

11 апреля стало известно, что компания ООО «Капельница групп», которую основала Ивлеева, проиграла иск от бизнесмена Александра Мокрова на сумму 15 млн 850 тыс. рублей. Предприятие должно было выплатить мужчине полную сумму до 31 октября 2022 года включительно. Однако блогерша не выполнила свои обязанности. Мокров подал на Ивлееву в суд повторно.

Суд принял решение взыскать с компании ведущей задолженность, а также расходы по госпошлине в размере 102 250 рублей. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия решения.

Ранее ФНС начала проверку в отношении Анастасии Ивлеевой на предмет неуплаты налогов.

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