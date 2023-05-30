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Актрису Яну Троянову потребовали признать иноагентом после беседы с Дудем

Звезду «Ольги» Троянову потребовали признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ

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вДудь/YouTube

Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову общественник Виталий Бородин потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Он обратился к генпрокурору России Игорю Краснову после интервью, которое Троянова дала журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

В интервью Троянова призналась, что уехала из России во Францию. «Я ищу свою точку, я пожила в Париже, я арендую домик в Пюто, я на разведке, моя база Франция. Проекты я буду делать для русскоговорящих, нужно поддержать тех, кто в заложниках в России», — делиласьТроянова.

Перед отъездом Троянова продала квартиру в центре Москвы на Большой Ордынке за 40 млн руб.

Она также уточнила, что уехала из России в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги».

Ранее Виталий Бородин направлял заявления в Генпрокуратуру на Аллу Пугачеву, Лию Ахеджакову, Диану Арбенину и Данилу Козловского.

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