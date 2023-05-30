Shot: Инстасамка пообещала Мизулиной изменить тексты песен

Рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) на встрече с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной пообещала ей изменить тексты своих песен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Инстасамка пообещала убрать из своих треков упоминания наркотиков, минимизировать мат и пропаганду разврата.

Кроме того, утверждает источник, Дарья Зотеева решила окончательно вернуться в Москву из Дубая.

До этого Мизулина поблагодарила губернаторов и мэров регионов России за помощь в отмене концертов певицы Инстасамки. Она заявляла, что артистка якобы «в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям». Концертный тур Зотеева перенесла на 2024 год.