Премьера снятого в школах сериала «Зумеры» состоится летом

Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» завершил съемки веб-сериала «Зумеры», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Премьера состоящего из четырех сезонов проекта состоится на платформе Yappy в июне 2023 года. Режиссерское кресло сериала занял автор клипов Элджея и Gayazov Brothers Даниэл Ким. Местом съемок стали московские школы, а главными героями — старшеклассники.

Роли десятиклассников исполнили молодые актеры и блогеры: Олег Чугунов, Виталий Андреев, Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Николай Гасымов и Елизавета Евсеева. Учительницу-практикантку, работающую с трудными «зумерами», сыграла призер конкурса «Лучшие педагоги Москвы» Алена Белева. «Выпускница педагогического вуза будет искать подходы к парням и девушкам, которые еще не пережили трудности подросткового возраста, но уже должны задуматься о том, кем они станут во взрослой жизни. Ученики испытывают первые серьезные чувства, принимают первые важные решения, стремятся заявить о себе, стараются понять свои возможности и увидеть свои перспективы», — рассказывают авторы сериала.

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