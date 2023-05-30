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Премьера снятого в школах сериала «Зумеры» состоится летом

Сериал «Зумеры» с лучшей учительницей Москвы и блогерами выйдет в июне

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«ВГИК-Дебют»

Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» завершил съемки веб-сериала «Зумеры», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра.

Премьера состоящего из четырех сезонов проекта состоится на платформе Yappy в июне 2023 года. Режиссерское кресло сериала занял автор клипов Элджея и Gayazov Brothers Даниэл Ким. Местом съемок стали московские школы, а главными героями — старшеклассники.

Роли десятиклассников исполнили молодые актеры и блогеры: Олег Чугунов, Виталий Андреев, Ваша Маруся, Алия Еникеева, Сеня Бардаш, Николай Гасымов и Елизавета Евсеева. Учительницу-практикантку, работающую с трудными «зумерами», сыграла призер конкурса «Лучшие педагоги Москвы» Алена Белева. «Выпускница педагогического вуза будет искать подходы к парням и девушкам, которые еще не пережили трудности подросткового возраста, но уже должны задуматься о том, кем они станут во взрослой жизни. Ученики испытывают первые серьезные чувства, принимают первые важные решения, стремятся заявить о себе, стараются понять свои возможности и увидеть свои перспективы», — рассказывают авторы сериала.

Ранее сообщалось, что криминальная комедия «Кино про бандитов» с Нагиевым и Пореченковым выйдет онлайн.

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