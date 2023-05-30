Анастасия Волочкова отказалась помогать избившему жену бывшему избраннику

Балерина Анастасия Волочкова не намерена помогать бывшему возлюбленному, банщику Сергею Кузнецову. Об этом она заявила в беседе с «Пятым каналом».

На вопрос, готова ли артистка носить экс-бойфренду «сухари или баранки» в СИЗО, она ответила отрицательно. «Пусть Сереже носит в тюрьму его жена. Что он с ней сделал, избил? Не знаю. Его родственники [пусть носят]. Это уже закрытая для меня история, просто мы общение сохранили, вот и все», — поделилась Волочкова.

Бывшего избранника Анастасии Волочковой, предпринимателя Сергея Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене. На суде Кузнецов заявил, что не скрывался с места, сам отвез супругу в больницу после побоев и пробыл там с ней двое суток. По словам отправленного в СИЗО мужчины, жене постоянно писал бывший бойфренд.

Банщик до комы избил супругу. 46-летний Кузнецов напал на 27-летнюю Анастасию в квартире в Бауманском районе Москвы. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики, девушку доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой, внутричерепным кровотечением, ушибами и ссадинами.