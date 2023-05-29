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Сборы российских фильмов в 2023 году обошли показатели за последние восемь лет

Российские фильмы собрали в прокате 16,7 миллиарда рублей с начала этого года, рекордно превысив годовые показатели за последние восемь лет. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

«Всего с начала года в прокате было собрано 21,2 млрд рублей (57% от сборов за весь 2022 год). За неполных пять месяцев 2023-го сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние восемь лет и составили 16,7 млрд рублей», — цитирует Любимому Life.ru.

Наиболее кассовыми стали фильмы «Чебурашка» и «Вызов». Первый заработал в прокате 6,8 миллиарда рублей, а второй — 1,6 миллиарда рублей, отметила министр. Она подчеркнула, что «Вызов» также стал уникальной лентой в истории мирового кинематографа, так как съёмки проходили на МКС.

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