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Украинская певица заявила, что в Лондоне ее лишили гонорара за концерт для ВСУ

Украинская певица Федишин пыталась собрать средства для ВСУ в Лондоне, но лишилась гонорара

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irynafedyshyn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинская певица Ирина Федишин заявила, что организаторы благотворительного концерта в столице Великобритании Лондоне лишили ее гонорара за концерт. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Федишин заявила, что пыталась собрать средства для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Организатор Николай Левченко не отдал нам ни одного фунта от продажи билетов на благотворительный ужин, который был устроен для помощи ВСУ», — заявила она.

В итоге, уточнила певица, Левченко якобы передал ей только выручку от продажи лотов — £4 тыс. При этом организатор также потребовал с нее процент от этой суммы. Певица считает, что и вырученная от продажи билетов сумма также должна была пойти на нужды ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода отменила концерт в Киеве после скандала с благотворительностью.

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