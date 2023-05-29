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Джонни Депп отложил гастроли из-за сломанной ноги

Джонни Депп перенес гастроли группы The Hollywood Vampires из-за сломанной лодыжки

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Toby Melville/Reuters

Актер и исполнитель Джонни Депп отложил американские гастроли своей группы The Hollywood Vampires из-за сломанной ноги. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что Депп подвернул лодыжку еще на Каннском фестивале, после он выходил на сцену во время трибьют-концертов памяти своего друга и коллеги по музыкальной сцене Джеффа Бека, в результате чего травма обернулась переломом лодыжки. Врачи попросили актера воздержаться от путешествий.

Коллектив перенес первые три концерта тура, новые даты пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Джонни Деппу был сделан макияж перед выходом на ковровую дорожку Каннского фестиваля. «Его привели в порядок», — сказал один из инсайдеров фестиваля.

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