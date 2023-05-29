Блогер Стас Васильев пожаловался на некомпетентность Собчак на ее интервью

Блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», обвинил журналистку Ксению Собчак в некомпетентности. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Васильева, он пришел на интервью к Собчак еще в апреле. Однако теперь выпуск материала с его участием под вопросом. «Ходите к Собчак со своей камерой и микрофоном. Я не брал с собой, потому что давно знаю, что меня подрежут и выставят дебилом, а на мои оправдания всем наплевать. Но того, что могут в принципе не выпустить я не ожидал», — написал он в личном блоге.

Блогер отметил, что во время интервью журналистке постоянно подсказывал вопросы редактор. «Ксюша, к которой я относился со всем уважением, задавала настолько идиотские вопросы и настолько не понимала кто я вообще такой, что мне раз пять пришлось в камеру говорить: «Беру назад все хорошее, что я говорил о Ксении Собчак. Она не готовится к своим интервью», — утверждает Васильев.

По словам блогера, после интервью к нему подошел один из членов команды Собчак и пытался спровоцировать драку. «Начал мне качать за мораль, типа не стыдно тебе там материться и разговаривать с женщиной. Начал учить меня жизни, явно провоцируя драку, но я спустил конфликт на нет», — признался Васильев.