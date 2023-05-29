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Ольга Орлова пожаловалась на аллергию

Ольга Орлова заявила, что мучается из-за аллергии на солнце

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее появилась аллергия в зоне декольте.

Орлова заявила, что мучается от аллергии на солнце. Она объяснила, что солнце на Мальдивах оказалось «агрессивное». Артистка не ожидала подобных условий, поэтому не взяла с собой мазь от воспалений. Певица пошутила, что «принимает теневые ванны».

Орлова также ответила, скучно ли ей во время отпуска в безлюдном месте на Мальдивах. Ведущая призналась, что не любит отдыхать в «муравейнике». Артистка отметила, что живет в большом городе, поэтом любит проводить отпуск спокойно и в уединении с мужем.

Также Орлова сообщила, что не планирует приобретать сувениры с Мальдив. «Раньше всегда покупала, потом поняла, что это превращается в «музей поле чудес». Больше не покупаю ненужных вещей», — поделилась звезда.

Ранее Орлова рассказала, могла ли бы встречаться с мужчиной, который старше ее на 20 лет. Артистка считает, что возраст не имеет значения в отношениях. Для ведущей главное, чтобы в романе была взаимная любовь.

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