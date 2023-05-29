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Актриса Наталья Рудова примет участие в шоу «Выжить в Дубае»

Актриса Наталья Рудова стала участницей шоу «Выжить в Дубае»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова стала участницей в шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщили представители телеканала ТНТ в социальных сетях.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделятся на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команда звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне. Ведущие программы — комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева.

Ранее Рудова принимала участие в другом ТНТ-проекте — «Звезды в Африке». В экстремально-приключенческом шоу известные личности сталкиваются с испытаниями на прочность и голодом в условиях дикой саванны. После ухода с проекта Рудова рассказывала, что ей было морально и физически тяжело быть участницей проекта. Артистка столкнулась с расстройством пищевого поведения после шоу, с которым боролась несколько месяцев.

В мае певица Ольга Серябкина назвала участие в шоу «Выжить в Дубае» невероятным опытом.

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