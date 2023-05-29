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Певицу Славу экстренно госпитализировали

StarHit: певицу Славу экстренно госпитализировали с подозрением на воспаление легких

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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщает издание StarHit.

«Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота, понос. Ее мучает кашель», — утверждает источник. Отмечается, что у артистки подозрение на воспаление легких.

После рождения внука Слава взяла небольшой отпуск. По словам звезды, она хочет как можно больше времени проводить с малышом. Также Слава призналась, что за последнее время набрала вес, однако совсем из-за этого не расстроена.

30 марта дочь певицы Александра Морозова родила сына от мужа Андрея Дедова. Наследница звезды раскрыла свою беременность в январе 2023 года. На тот момент девушка уже находилась на 7 месяце беременности. Во время положения она жаловалась на боли в тазу и токсикоз. Однако врачи уверили, что с ней все в порядке и организм так готовится к родам.

25 ноября 2022 года Морозова вышла замуж. Известно, что Дедов далек от публичности и занимается автобизнесом. Молодожены отпраздновали торжество в узком семейном кругу.

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