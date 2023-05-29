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Бывший директор Софии Ротару опроверг слова Вайкуле о пропаже певицы

Бывший директор Софии Ротару сообщил, что певица ездила в Германию на процедуры

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РИА «Новости»

Бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с mk.ru рассказал, где сейчас находится певица.

Лавров отреагировал на слова Лаймы Вайкуле, что Ротару пропала с радаров. «Никуда София Михайловна не пропадала: у нее все нормально. Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. Она в Германии была. Выезжала на процедуры», — заверил бывший директор артистки.

По словам продюсера, сейчас Ротару сосредоточена на своей семье и проводит время с близкими. «Переживать не стоит: у нее все нормально со здоровьем. В Германию она выезжает ежегодно, делает процедуры для профилактики», — отметил Лавров.

Бывший директор певицы рассказал, что ему поступают предложения об организации концертов Ротару. Продюсер признался, что артистка отказывается от выступлений.

Несколько дней назад Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале заявила, что София Ротару исчезла. По словам исполнительницы, коллега после начала спецоперации жила в Киеве, затем во Львове, однако сейчас нет точной информации о ее местонахождении.

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