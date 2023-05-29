Лариса Долина рассказала о последней встрече с Александром Абдуловым

Певица Лариса Долина почтила в Telegram-канале память Александра Абдулова в честь 70-летия со дня рождения актера.

Долина призналась, что ей до сих пор очень сильно не хватает Абдулова. Она скучает по его звонкам, историям и «посиделкам». «Его баек, которые Он так вкусно рассказывал… Мы помирали со смеху… И, как правило, не замечая времени, засиживались до самого утра… Собственно, он все всегда делал вкусно: играл, пел, шутил. И с ним было всегда вкусно просто находиться рядом, есть, выпивать, просто слушать. Неутомимый, жадный до всего, что происходило в жизни, вообще», — заявила артистка.

Долина заявила, что Абдулов был честным, сильным, красивым и харизматичным мужчиной, который любил близких и «жил на полную катушку».

Долина также вспомнила свою последнюю встречу с Абдуловым. Тогда музыкантка навещала коллегу в больнице. По словам звезды, она поняла по взгляду приятеля, что он прощается с ней. Выйдя на улицу, артистка не смогла сдержать слез и разрыдалась. Долина назвала несправедливостью то, что актер ушел из жизни так рано.

Абдулов умер 3 января 2008 после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 54 года.