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Ирина Салтыкова объяснила, почему отказалась от секса

Ирина Салтыкова призналась, что отказалась от секса из-за повышенного внимания публики

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Ирина Салтыкова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, почему решила ограничить свою сексуальную активность.

По словам звезды, она отказалась от секса, поскольку в случае интрижки о ней начнут распространяться слухи. «Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради «хочу». Я постоянно себя сдерживаю», — объяснила Салтыкова.

Исполнительница призналась, что может снова выйти замуж прямо сейчас, если не будет предъявлять требований к мужчинам. «Более-менее должно быть одинаковое воспитание, образование. Материальное положение имеет значение. Я, например, привыкла летать бизнес-классом, а он — экономом. И как мы будем летать?» — заявила Салтыкова.

Ирина Салтыкова семь лет была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым. В браке у знаменитостей родилась дочь Алиса, которая пошла по их стопам и стала певицей. В 2019-м дочь вместе с артисткой записали кавер на главный трек Салтыковой из 90-х «Серые глаза».

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