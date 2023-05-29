Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лера Кудрявцева рассказала о своих отношениях с мужем

Лера Кудрявцева назвала своего мужа нудноватым стариком

close
100%
@leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в шоу «Звезды сошлись» о своем браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Кудрявцева отметила, что в их союзе все хорошо и нет разлада. По словам ведущей, она выглядит и ведет себя моложе супруга, несмотря на разницу в возрасте. Теледива старше Макарова на 16 лет. Она назвала мужа «нудноватым стариком». Кудрявцева объяснила, что ее супруг — домосед.

«Дома сидит. Ему ничего не надо», — рассказала ведущая.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

Ранее Кудрявцева вспомнила, как «отсыхала» с певицей Ириной Дубцовой в клинике неврозов. По словам звезды, во время лечения в психоневрологической клинике музыкантка написала песню «Сдавайся!» для артиста Сергея Лазарева.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях