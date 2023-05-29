Лера Кудрявцева рассказала о своих отношениях с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в шоу «Звезды сошлись» о своем браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Кудрявцева отметила, что в их союзе все хорошо и нет разлада. По словам ведущей, она выглядит и ведет себя моложе супруга, несмотря на разницу в возрасте. Теледива старше Макарова на 16 лет. Она назвала мужа «нудноватым стариком». Кудрявцева объяснила, что ее супруг — домосед.

«Дома сидит. Ему ничего не надо», — рассказала ведущая.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018-м звезда родила дочь Машу. Чтобы малышка появилась на свет, ведущая воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что у нее получилось забеременеть только с третьей попытки.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

Ранее Кудрявцева вспомнила, как «отсыхала» с певицей Ириной Дубцовой в клинике неврозов. По словам звезды, во время лечения в психоневрологической клинике музыкантка написала песню «Сдавайся!» для артиста Сергея Лазарева.