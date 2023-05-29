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Группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт

Киану Ривз впервые за 20 лет вышел на сцену в составе рок-группы Dogstar

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Casey Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рок-группа 58-летнего голливудского актера Киану Ривза Dogstar впервые за 20 лет дала концерт. Об этом сообщает Rolling Stone.

Коллектив в составе Ривза, барабанщика и актера Роберта Мэйлхауза и вокалиста-гитариста Брета Домроуза сыграла 12 композиций на фестивале BottleRock в Калифорнии.

«Я скучал по совместным игре, созданию песен, выступлениям. Всегда скучал. Однажды мы просто перестали играть, и мне этого не хватало. Как только снова начали, было так хорошо, позитивно, творчески, что я решил — так тому и быть», — поделился Ривз.

Dogstar также анонсировали совместный тур в поддержку их пока не вышедшего альбома.

Ранее сообщалось, что группа Киану Ривза Dogstar впервые за 23 года анонсировала новый альбом. Музыканты уже выразили благодарность своим поклонникам за поддержку. По их словам, они не ожидали такого отклика.

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