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Власти Киева убрали надпись на русском языке с мемориальной доски Булгакову

«Страна.ua»: в Киеве переименовали Булгакова из русского писателя в выдающегося киевлянина

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Украинское издание «Страна.ua» сообщило о смене мемориальной доски на здании дома-музея писателя Михаила Булгакова. По данным издания, теперь на ней нет надписи на русском языке, согласно которой Булгаков был «русским, советским писателем».

«В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков», — написано на новой мемориальной табличке уже на украинском языке.

Отмечается, что изменения были произведены с согласия автора оригинальной мемориальной доски 1982 года Анатолия Куща. Их инициатором назван коллектив музея, также их связывают с законом об украинизации.

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы облили новую мемориальную доску на доме-музее писателя красной краской.

Автор знаменитых романов «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита», повести «Собачье сердце» и пьесы «Иван Васильевич» Михаил Булгаков родился в Киеве в 1891 году и переехал в Москву в 1921 году. Литературно-мемориальный дом-музей Булгакова в Киеве был основан в начале 1989 года и носит название «Дом Турбиных».

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