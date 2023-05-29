В Совфеде предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый зам Алексей Синицын предложили пересмотреть подход к защите прав правообладателей зарубежных фильмов из «недружественных» стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию законопроекта, который 29 мая Кутепов и Синицын намерены направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Они хотят до 2025 года не применять положения Конституции по отношению к защите прав авторов такого кино. Разрешить прокат кино из таких стран без лицензии авторы документа хотят, потому что фильмы не являются товаром и потому не могут быть объектом параллельного импорта. «Проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм Гражданского кодекса РФ не будет применяться в 2023-2024 году в отношении аудиовизуальных произведений авторов (правообладателей) — иностранных юридических или физических лиц, являющихся резидентами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также отказавшихся от предоставления прав на использование своих аудиовизуальных произведений в России, при условии введения таких произведений в оборот за пределами РФ», — уточняется в пояснительной записке.

Закон, как пояснил Кутепов, будет работать аналогично разрешающей параллельный импорт товаров в Россию инициативе, однако касается других статей Гражданского кодекса. «Указанные меры позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости», — сказал сенатор, добавив, что необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество со стороны кинотеатров и телеканалов при этом сохранятся.

Иностранные студии Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и др. приостановили прокат в России своих фильмов после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных государств ограничивает права зарубежных правообладателей, поэтому соответствующая инициатива не поддерживается.