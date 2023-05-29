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Елена Летучая впервые рассказала о конфликте с Самбурской

Елена Летучая заявила, что не приняла извинения Самбурской за оскорбления в свой адрес

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Пресс-служба ресторана FRESA's

Телеведущая Елена Летучая в интервью Надежде Стрелец впервые рассказала о конфликте с актрисой Настасьей Самбурской.

Недопонимание между знаменитостями произошло после ухода Летучей из шоу «Ревизорро». Вскоре программу начала вести Самбурская, после чего опубликовала в соцсетях пост с оскорблениями в адрес Летучей.

«Там были личные оскорбления физического характера. И когда я это прочитала — я была шокирована тем, почему она это сделала. У меня есть версия, но в целом я нигде не реагирую на такие истории, потому что я считаю, когда человек, который в публичном поле оскорбляет другого, особенно незнакомого человека, он унижает сам себя», — вспоминает телеведущая. Летучая предположила, что Самбурская раскритиковала ее после давления создателей шоу.

Бывшая ведущая «Ревизорро» рассказала, что актриса предложила ей встретиться и собиралась извиниться. «Я не против, но если меня охаяли на весь интернет, то я хочу публичных извинений. Было ощущение, что это еще одна издевка, и я не приняла таких извинений. Сейчас я не испытываю никакого негатива к Настасье», — отметила Летучая.

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