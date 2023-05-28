Сергей Соседов назвал Пугачеву «главной старперкой» в ответ на слова певицы о холопах и рабах

Музыкальный критик Сергей Соседов на программе «Секрет на миллион» назвал певицу Аллу Пугачевой «главной старперкой» в ответ на слова певицы о холопах и рабах.

«Кто это сказал? Наша главная старперка, прости господи! Рабы и холопы! А она барыня выискалась! Она была когда-то талантлива. Нужно оставаться человеком, но оказалось, что ей этого понимания не дано», — высказался Соседов.

Он также раскритиковал певицу Лайму Вайкуле, которая, по мнению критика, рубит сук, на котором сидит. Соседов напомнил о словах латвийской исполнительницы, которая заявила, что ненавидит Советский Союз.

«Кем бы ты была без Советского Союза вообще? Кто бы тебя видел? Где бы тебя слышали? И она что-то там выступает! Видимо, господь лишает этих людей ума», — посетовал Соседов.

Критик считает, что карьера этих артистов в России уже завершена. Он считает, что россиянам стоит сделать выводы в том случае, если покинувшие Россию знаменитости захотят вновь давать концерты в стране.

Ранее Соседов рассказал об украинских друзьях, которые хотят переехать в Россию.