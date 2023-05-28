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Блогер Лана Сатор вышла из албанской тюрьмы

Блогера Лану Сатор выпустили из тюрьмы в Албании после девяти месяцев заключения

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lanasator/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Фотограф и Блогер Лана Сатор (Светлана Тимофеева) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте написала, что суд в Албании отпустил ее из-под ареста под подписку о невыезде до окончания следственных действий.

«Провела девять месяцев под арестом по подозрению в шпионаже албанских заброшенных заводов», — написала она.

По словам Сатор, окончательного суда, на котором девушку полностью оправдали бы, пока не было, расследование не завершено.

Она поделилась, что оказаться в заключении в положении иностранца без знания местного языка и без какой-то поддержки со стороны семьи или посольства, это то, чего не пожелаешь даже врагу.

Она поблагодарила друзей и поклонников, которые помогали и переживали за нее, а также пообещала рассказать, как проходили эти месяцы под арестом.

26 августа прошлого года московский суд заочно арестовал Светлану Тимофееву, проходящую по делу о незаконном доступе к гостайне. Ее имя и дата рождения совпадают с данными популярного российского блогера-фотографа Ланы Сатор, задержанной в Албании возле военного завода в Грамши 21 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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