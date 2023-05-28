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Музыкальный критик Соседов объяснил, почему у него нет детей

Критик Сергей Соседов признался, что не заводит детей из-за трудностей в воспитании

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Global Look Press

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что не заводит детей из-за страха перед трудностями в их воспитании. В эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ он признался, что не приветствует увлечение современного поколения гаджетами.

«Я раньше мечтал о детях, но не говорил о своих сомнениях. А они у меня появились. Дело в том, что сегодня другое время, другая эпоха, другие дети, их надо по-другому, наверное, воспитывать. А я человек советской закалки, советского воспитания, я противник всяких гаджетов и компьютеров, я ненавижу соцсети», — сказал Соседов.

Критик заявил, что не хотел бы растить своих детей на смартфонах и компьютерах. При этом он отметил, что в наши дни без этого никак — иначе ребенок станет изгоем в обществе, где все пользуются гаджетами. Кроме того, Соседов признался, что не смог бы воспитать ребенка, каким хотелось бы, потому что его ценности все равно изменятся под влиянием общества.

Ранее Сергей Соседов назвал две возможные причины возвращения Пугачевой в Россию.

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