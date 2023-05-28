Критик Соседов рассказал об украинских друзьях, которые хотят переехать в Россию

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов рассказал, что поддерживает общение с некоторыми друзьями, которые живут на Украине. В эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ он заявил, что все они хотели бы переехать в Россию из-за того, что на Украине «жить невозможно».

«Там идет такая неонацистская пропаганда, адская совершенно. Геббельс отдыхает», — высказался Соседов.

Критик также выразил мнение, что Украина внесла его в санкционный список из-за участия в различных шоу, где он рассказывал, «как нужно доносить слово в русскоязычной песне»: «Нужно, чтобы каждое слово было на месте, чтобы поэтические акценты совпадали с музыкальными, а это русский мир называется!»

15 января 2023 года Соседов был внесен в санкционный список Украины из-за публичной поддержки специальной военной операции и критики российских звезд, которые раскритиковали политику своей страны и покинули ее территорию.

Ранее Соседов заявил, что не заводит детей из-за страха перед трудностями в их воспитании. Он признался, что не приветствует увлечение современных детей гаджетами.